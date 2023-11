Si taglia con la motosega, grave anziano trasferito in elicottero al Gemelli

RIETI - Grave incidente mentre tagliava legna con la motosega a Fara in Sabina nella frazione di Borgo Quinzio. Anziano soccorso dall’elicottero del 118 e trasportato presso un ospedale romano con una profonda lacerazione che gli avrebbe reciso tendini e un’arteria.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri mentre l’uomo, un 90enne, stava effettuando dei tagli con la propria motosega. Accidentalmente e per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si è procurato un taglio sul dorso della mano con la lama della motosega che reciso alcuni tendini e un’arteria provocando immediatamente anche una copiosa perdita di sangue.

Allertati i soccorsi è stato necessario l’intervento di un’eliambulanza Pegaso 118 sia per la gravità della ferita che per il luogo di non di facile accesso per essere raggiunto.