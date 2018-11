© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Caos mensa. Salgono al massimo le tariffe del servizio di refezione scolastica per i bambini non residenti del comune di Fara Sabina. Senza alcuna comunicazione al momento delle iscrizioni, chiuse il 30 settembre. E scoppia la polemica.Alcuni genitori lo hanno scoperto quando hanno controllato il saldo da pagare per i pasti consumati dai propri figli, altri lo hanno appreso questa mattina dai gruppi di whatsapp gestiti dalla commissione mensa.“Buongiorno – recita il messaggio della commissione – abbiamo appreso da qualche ora che le tariffe della mensa per i non residenti sono cambiate e dovranno pagare secondo la fascia più alta di 4 euro e 65 centesimi. Stiamo cercando di capire perché questo cambiamento sta avvenendo in questo momento, dopo che all’atto dell’iscrizione alla mensa è stato chiesto a tutti di presentare il modello Isee”.Lo scorso anno, infatti, tutti i non residenti pagavano in base al reddito, al pari degli utenti farensi.