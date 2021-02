Partita “gelata” a Piedimonte Matese: 0-0 senza emozioni per il Rieti che torna a muovere la classifica dopo due ko

RIETI - Il Rieti raccoglie solo un punto nel match con la Matese: al “Ferrante” termina 0-0 in una gara povera di emozioni. Gli amarantocelesti salgono in quinta posizione a 25 punti con una sfida da recuperare (con il Montegiorgio). I reatini tornano a raccogliere punti dopo due sconfitte consecutive.

Il match

Ancora fuori Fabrizio Tirelli, Tiziano Tiraferri out per squalifica mentre arriva la prima convocazione e i primi minuti per Giuseppe Falilò, il giovane classe 2003 è il prodotto delle giovanili del Rieti. Nel finale esordisce anche Eugenio Giannetti.

Primi attimi di tensione al 12’ tra Galesio e Scognamiglio che a palla lontana si ritrovano testa contro testa, il direttore di gara risolve verbalmente la questione tra i due. Nessuna occasione degna di nota nel corso del primo tempo in una sfida resa ancor più difficile dalle condizioni meteo, freddo pungente e neve che imbianca il “Ferrante” di Piedimonte Matese.

Il primo spunto della ripresa è dei reatini: al 14’ Orchi lancia per Marchi, il numero otto amarantoceleste fa partire un tiro rasoterra che non trova lo specchio della porta. Grande occasione, la migliore per la Matese: al 33’ Leo a due metri da Scaramuzzino già terra spedisce la sfera sopra la traversa. Nulla da riportare per i restanti minuti di gioco.

Il tabellino

Matese (4-4-2): Palombo 6; Riccio 6, Setola 6, Cassese 6, Albanese 6; Adusa sv (7’ Mariconda 5, 11’ st Masotta 6), Barone 6, Masi 6 (36’ st Vodopivec sv), Felici 5,5 (11’ st Abreu 6); Galesio 6, Ricci 7. A disp. Kuzmanovic, Riggio, Delicato, Mema, Tretola. All. Urbano 6.



Rieti (3-4-2-1): Scaramuzzino 6; Gualtieri 6, Scognamiglio 6, Montesi 6; Brumat 6 (18’ st Zona 6), Orchi 6, Falilò 6 (25’ st Esposito sv), Sadek 5,5; Marchi 6,5, Vari 5,5 (23’ st Tommasone sv); Galvanio 6 (45’ st Giannetti sv). A disp. Saglietti, Mattei, Magliozzi, Martinelli, Signate. All. Campolo 6.



Arbitro: Marin di Portogruaro 6 (Moretti-Persichini).



Note. Gara a porte chiuse. Ammoniti: Ricci (M), Scognamiglio, Brumat (R). Angoli: 2-5. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA