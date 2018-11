IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, GIOVEDI' 1 NOVEMBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dalle aule di tribunale fino alle nuove deleghe di assessore comunale alla Municipale, alla Protezione civile e alla sicurezza. Nel mezzo, il desiderio di poter sostenere, con più forza, i momenti difficili di tanti clienti o anche soltanto di chi, estraneo a questioni legali, punta a visualizzare meglio i propri obiettivi di vita.E’ un precedente fino a oggi inedito per l’avvocatura reatina, il nuovo percorso di formazione come mental coach intrapreso dall’avvocatessa e neo assessore Onorina Domeniconi, conferma inequivocabile del sempre maggiore intreccio di competenze necessarie per poter affrontare l’epoca della modernità liquida.E la Domeniconi è molto bene allenata per affrontare le nuove sfide: ha aprteciopato a un corso di sopravvivenza tra le montagne bergamasche e ha corso anche la Maratona di New York: insomma un assessore di ferro.