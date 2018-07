di Christian Diociaiuti

RIETI - Un po' West Ham, un po' Aston Villa, ma con tocco di classe in più, una differenziazione, quella grande croce davanti.La nuova maglia "home" del Rieti griffata Robe di Kappa ha subito catturato i tifosi, presentata via social dal club. I contorni amaranto di una grande croce sul torace, tutta celeste. E poi il logo del team (anche grande aulle spalle) e lo sponsor tecnico. I tifosi l'hanno accolta con entusiasmo, ma si sa, quando c'è di mezzo l'estetica, qualche voce fuori dal coro c'è sempre. Alcuni hanno già chiesto dove la si potrà acquistare, altri l'hanno solo commentata.Comunque, recentemente non si ricorda una maglia del genere: una linea che mantiene i colori storici ma che si discosta dalle maglie del recente passato. E che dà personalità alla squadra. Qualcosa di già visto è la maglia away: tutta bianca, su un lato reca una banda amarantoceleste, dalla spalla all'anca. Assomiglia un po' ad un'altra avuta dal Rieti in epoca recente, sotto la gestione Fedeli. In quel caso, però, la banda attraversava obliquamente il davanti della maglia. A chiudere il kit, la maglia total black, tradizionale.