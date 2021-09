Martedì 28 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Non è chiaro se a tradirlo sia stato il navigatore satellitare o la convinzione del pilota “esperto”. Quello che è certo è che qualcosa non ha funzionato e, domenica sera, un uomo ha rischiato con la propria auto di fare un volo di diversi metri.

E le conseguenze per il guidatore avrebbero potuto essere ben più gravi della denuncia per guida in stato di ebrezza che si è preso con l’intervento dei carabinieri della stazione locale. Dalla ricostruzione dei fatti - la vicenda ieri ha fatto il giro del paese e non solo - sembrerebbe che l’uomo, che non risiede a Magliano Sabina, fosse uscito da poco da un locale dove aveva partecipato a un banchetto.

Ed è in quel contesto che, tra brindisi e gustose portate, il numero dei bicchieri ha portato oltre il consentito il tasso alcolico nel sangue facendo perde all’uomo la lucidità. E l’epilogo della passeggiata in paese ne è stata la dimostrazione. Prima di far rientro a casa, l’uomo ha deciso di fare un giro in pieno centro storico con la sua auto, fino alla cattedrale di San Liberatore. Ed è lì che ha perso l’orientamento ed invece di proseguire per via delle Mura Senesi o di girare intorno alla chiesa, ha proseguito dritto verso Porta Sole (sopra nella foto).

Né lo stretto arco, né i cinque grossi gradini alti più di venti centimetri hanno insospettito l’uomo rispetto al fatto che quella poteva non essere la via giusta. Per fortuna ha arrestato la sua marcia poco prima del dirupo, ma a quel punto impossibile era tornare indietro. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri e i vigili del fuoco per recuperare l’auto.