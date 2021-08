Seguono il navigatore e si perdono nelle campagne di Montegabbione, chiamano il 112 e ritrovano la via

Lunedì 2 Agosto 2021, 11:24

Erano partite a bordo della propria auto per andare a trovare dei conoscenti, ma seguendo le indicazioni del navigatore si sono poi perse nella campagna di Montegabbione. Nel tardo pomeriggio di domenica 1° agosto, una donna, in compagnia di una sua amica, ha chiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 riferendo di essersi smarrita in una strada di campagna nella zona di Montegabbione. A causa della strada disconnessa, inoltre, l'auto era rimasta bloccata.

A condurle fuori strada era stato proprio il navigatore che le due avevano seguito, malgrado dovessero raggiungere l’abitazione di conoscenti, e che le ha condotte attraverso strade di campagna disconnesse. Alla fine hanno pensato bene di chiedere aiuto in quanto non sapevano più come uscire da quella strada e non sapevano neanche indicare telefonicamente la propria posizione.

La Centrale Operativa dei Carabinieri del Comando Compagnia di Orvieto ha così inviato sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Fabro che hanno rintracciato le due donne nella località Casabianca del comune di Montegabbione e le hanno ricondotte sulla strada principale.