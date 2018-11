Lidl dona ambulanza alla Croce Rossa Italiana: il mezzo donato al gruppo di Amatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Croce Rossa di Amatrice ha una nuova ambulanza. Stamattina si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna del mezzo che è stato donato da Lidl Italia alla Croce rossa italiana nell’ambito delle attività introdotte in seguito al terremoto del 2016. Un’ambulanza con trazione integrale, dotata di tutti gli ultimi standard e le ultime tecnologie.«Ci siamo attivati fin da subito con Croce rossa per essere vicini ed aiutare le popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 – ha detto Luca Boselli, amministratore felegato di Lidl Italia- oggi, qui ad Amatrice, forniamo un ulteriore supporto alle molteplici attività di Croce Rossa sul territorio grazie alla donazione di questa ambulanza. La nostra collaborazione prosegue: nei prossimi mesi, infatti, abbiamo in programma altre iniziative».Soddisfazione anche da parte del vice presidente Cri Rosario Valastro che ha portato i saluti del presidente Francesco Rocca: «In prima linea insieme a voi: è questo il nome che abbiamo scelto di dare al progetto operativo che rappresenta uno dei percorsi di attività principali che stiamo portando avanti sul territorio. Una strategia che ci vede impegnati anche insieme a Lidl Italia, che sin da subito ha voluto condividere con la Cri questo cammino, con il primario obiettivo di rendere le zone colpite sempre più pronte a rispondere a ogni genere di emergenza che dovesse verificarsi, anche attraverso un concreto potenziamento dei mezzi in dotazione. Grazie a Lidl Italia per il generoso contributo, che ci consente di rafforzare la nostra presenza e di garantire un servizio socio-sanitario di qualità».La vettura sarà impiegata nelle attività di assistenza e soccorso ad Amatrice e nelle zone limitrofe. Presenti alla consegna anche numerosi membri del Comitato di Rieti e della sede Cri di Amatrice: quest’ultima nelle giornate del prossimo 18 novembre e 1 dicembre organizzerà due giornate di corsi Full D per soccorritori laici ai quali potrà partecipare la popolazione previa iscrizione al numero 335-7090381.