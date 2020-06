Coppia insulta anziano per un presunto sorpasso a destra, scoppia il caos in viale Matteucci

RIETI - Scene di ordinaria follia, questa mattina a Rieti in viale Matteucci, all'altezza del Bar Lasko. Sono state infatti le urla di una coppia dall'accento romano a richiamare l'attenzione di passanti e abitanti della zona, indirizzate ad un anziano signore colpevole, a detta dei due, di averli sorpassati a destra mentre era in auto, all'altezza del McDonald's, ma senza causare alcun incidente.

Cosi, una volta arrivati all'altezza del primo semaforo, di fronte al Bar Lasko, la coppia ha iniziato ad inveire contro l'uomo, con frasi che sono apparse come chiare minacce di morte indirizzate all'anziano. Ad evitare che la situazione potesse degenerare è stato l'intervento di due poliziotti in borghese, che hanno tentato di placare la furia verbale della coppia, mentre tutt'intorno in molti si erano fermati ad osservare quanto stava accadendo.

Poco dopo, a dare manforte ai poliziotti sono arrivati altri due agenti della Questura, stavolta in divisa e a bordo di una Volante, mentre la coppia non accennava a smettere di insultare l'uomo che nel frattempo, per precauzione, era stato fatto risalire in macchina.

La donna ha poi iniziato a lamentare un malessere, spingendo così i poliziotti a richiedere l'intervento di un'ambulanza del 118 che, visitata la donna, ne ha accertato il buono stato di salute in quel momento.

Alla fine, fortunatamente, tutto si è risolto senza che la situazione peggiorasse ancora di più: l'impaurito anziano è stato fatto andar via e così, poco dopo, anche la scatenata coppia.



Ultimo aggiornamento: 14:22

