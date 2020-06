Rieti, la polizia arresta giovane spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno arrestato il pregiudicato reatino F.M., di anni 23, resosi responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nella giornata di ieri, infatti, le pattuglie della Squadra Mobile della Questura di Rieti, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificati dal Questore di Rieti, Dott.ssa Di Lorenzo Maria Luisa, hanno proceduto al controllo, in zona Quattro Strade, di un veicolo condotto da un uomo, identificato per F.M., riconosciuto dagli Agenti della Polizia di Stato per i suoi pregiudizi di Polizia.L’uomo, durante il controllo, ha mostrato particolare preoccupazione e nervosismo inducendo gli Agenti ad effettuare una più profonda ispezione che ha consentito di rinvenire, occultati all’interno della scatola del cambio della vettura, un bilancino di precisione ed un involucro contenente 60 grammi di hashish, mentre all’interno del baule gli Agenti hanno rinvenuto anche tutto il materiale necessario per la costruzione di una serra per la coltivazione indoor di piante di canapa indica.La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli investigatori ha consentito di rinvenire e sequestrare altro materiale idoneo al taglio ed al confezionamento delle dosi di stupefacente da “spacciare”.F.M. è stato quindi arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la traduzione presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.