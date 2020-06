Rieti, intervento delle forze dell'ordine in un palazzo, momenti di apprensione

Ultimo aggiornamento: 12:33

RIETI - Momenti di apprensione in mattinata, intervento di polizia, carabinieri e vigili del fuoco in un palazzo in via Morro, traversa di viale Maraini, a Rieti, in una zona molto popolosa. Palazzo circondato, poi l'allarme rientra.Un uomo si è dimenticato le chiavi e ha fatto ritorno verso casa. Mentre rientrava, ha notato che una finestra era aperta e si è pensato ci fossero i ladri. Chimate le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia, una pattuglia civetta dei carabinieri oltre a due mezzi dei vigili del fuoco. Il palazzo è stato circondato. Una volta entrati nell'appartamento, attraverso la scale dei vigili del fuoco, dei ladri nessuna traccia: o non erano entrati o erano fuggiti subito, prima di agire, forse perchè disturbati dal trambusto.Numerose le persone in strada, incuriosite da questo stesse avvenendo. Sotto c'è un centro medico e in molti, in attesa, hanno visto da fuori, insieme alle persone su balconi e finestre, quanto avveniva.