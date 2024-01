Insulti e calci alle auto, arrivano i carabinieri e li aggredisce: giovane arrestato

Era al centro della strada, in stato di alterazione, insultava chiunque passasse e prende a calci le auto. L'intervento di un carabiniere fuori servizio, prima, e quello dei militati del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sora, hanno consentito di arrestare un ragazzo di 24 anni (già noto alle forze dell’ordine) originario del Brasile e residente a Roma. L'accusa è di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il giovane stava dando "spettacolo" su via Borgo San Domenico, dove un militare della stazione di Fontana Liri, in abiti civili, era arrivato con la sua automobile. Visto il caos che c'era si è fermato e ha capito che era il caso di intervenire. Per questo ha avvisato la centrale operativa, poi si è avvicinato e qualificato ma per tutta risposta il giovane, continuando con urla e offese, si avviava in direzione di Isola del Liri, entrando in una via laterale.

Alla vista dei carabinieri dava ulteriormente in escandescenza, lo stesso sull'auto che lo conduceva in caserma dove sputava e usava violenza.

L'arresto è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari di Cassino.