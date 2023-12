Insulti sessisti in consiglio comunale contro una dipendente, in municipio arrivano i carabinieri. Lo spiacevole è grave episodio è accaduto nell'ultima seduta del 28 dicembre nel comune di Fontana Liri . L'amministrazione esprime «solidarietà alla dottoressa Luisella Scaccia». Si apre così un post comparso ieri mattina sulla pagina social del Comune, nel quale si legge: «Il comune di Fontana Liri esprime la propria solidarietà alla dipendente comunale in convenzione dal comune di Morolo dottoressa Luisella Scaccia, per gli insulti e l'aggressione verbale subita in consiglio comunale. L'amministrazione comunale è grata alla dottoressa Scaccia per l'elevata professionalità prestata al nostro Comune e per la grande disponibilità dimostrata in tutte le occasioni, non da ultimo quella di prestarsi ad essere presente nel consiglio comunale di Giovedì 28 dicembre per la discussione sul bilancio comunale». È stata infatti la dottoressa Scaccia dell'ufficio ragioneria ad illustrare alla massima assise civica la delibera di bilancio poiché il sindaco Gianpio Sarracco era costretto a casa per motivi di salute, che ha detto: «Anziché essere ringraziata per la sua disponibilità, la dottoressa Scaccia ha dovuto sentire dei disdicevoli insulti inspiegabilmente rivolti da alcune persone del pubblico nei suoi confronti».