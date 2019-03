RIETI - Una lettera per chiedere un incontro alla Prefetta di Rieti Giuseppina Reggiani e tentare di trovare un’apertura sulla rateizzazione delle indennità gonfiate, percepite indebitamente e inconsapevolmente da sei consiglieri comunali, ora chiamati a restituirle.



E’ la missiva firmata dai capigruppo comunali, che a breve approderà sul tavolo della Reggiani dopo la linea ribadita sabato dal Prefetto a Il Messaggero, riguardo l’impossibilità, per ciascun consigliere, di versare quanto dovuto in più rate.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, MARTEDI' 12 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA