RIETI - Un'auto che centra un trattore, ribaltandolo. Spettacolare incidente questo pomeriggio a Pian San Filippo, lungo la strada provinciale 46 "Tancia" quando un'auto, forse abbagliata dal sole, ha centrato un trattore, causandone il ribaltamento.



Ferito in maniera non grave il conducente dell'auto, illeso quello del trattore. Sul posto, vigili del fuoco, Ares 118 e polizia stradale, ma per risollevare il trattore è stato necessario attendere l'arrivo di una gru da Terni.