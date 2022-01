Rieti, auto contro una pianta: ferito il conducente

RIETI - Schianto nella notte in viale Dentato. Auto finisce contro un albero. Ferito il conducente rimasto bloccato all"interno dell'abitacolo e soccorso da forze dell'ordine, 118 e vigili del fuoco. Se l'è cavata con ferite ed escoriazioni l'uomo alla guida di un Suv che nella notte è finito fuori strada contro un'alberatura presente a bordo della carreggiata. Da quanto appreso non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro. Per permettere l'uscita del conducente dal veicolo - a causa della deformazione dell'abitacolo - i pompieri sono dovuti ricorrere a strumenti idonei all'apertura delle lamiere. Al vaglio delle forze dell'ordine - dopo i rilievi metrici e fotografici - le cause della dinamica incidentale del sinistro.