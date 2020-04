© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un comitato spontaneo di cittadini e attività commerciali per dire “No” alla costituzione di un Centro Covid-19 all’interno dell’Hotel Serena. E’ il movimento che sta nascendo in queste ore nel quartiere di Città Giardino a Rieti, per raccogliere firme dopo la notizia annunciata ieri dall’Asl di Rieti di trasferire all’Hotel Serena i pazienti Covid «per garantire l’isolamento richiesto ai pazienti sintomatici o con sintomi lievi, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena».«Ci impongono di restare a casa, di non avere contatti sociali e poi trasformano l’Hotel Serena in un centro Covid? Allora che senso hanno tutti i sacrifici che stiamo facendo? E se qualcuno di noi, dopo tutte le precauzioni prese finora, dovesse ammalarsi a causa di questa decisione?» si domanda all’unanimità chi, terrorizzato dalla scelta dell’hotel come centro Covid, ha deciso di aderire alla raccolta firme che in poche ore si è espansa a macchia d’olio, raggiungendo la maggior parte degli abitanti e le più rilevanti attività commerciali della zona, ormai sul piede di guerra.