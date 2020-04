© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, congiuntamente con l’Unità di Crisi Covid 19, comunica che da domani, giovedì 15 aprile, l’Hotel Serena, sito a Rieti in via di Salici, assicurerà, su richiesta della Asl di Rieti e attraverso una convenzione, l’ospitalità alle persone che necessitano dell’isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio o per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa.La struttura alberghiera, è stata individuata dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, per garantire l’isolamento richiesto ai pazienti sintomatici o con sintomi lievi, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena.La struttura sarà completamente isolata e sarà gestita da personale della Asl di Rieti, che curerà la sorveglianza sanitaria delle persone alloggiate e il controllo dell’attuazione da parte del paziente delle prescrizioni mediche per tutto il periodo di permanenza.