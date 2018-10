RIETI - «Quando la tradizione cristiana si eclissa, c’è sempre pronto qualcuno disposto a rimpiazzarla per altri scopi».



E’ il vescovo Pompili, a proporre una riflessione alla vigilia della festa di Tutti i Santi, rimpiazzata da Halloween, che il vescovo definisce «un prodotto commerciale ben confezionato».



Per riscoprire la tradizione cristiana nascono allora iniziative come la «Festa della luce» che vuole ricordare ai più giovani, ma anche alle loro famiglie, la bellezza della santità. La festa si aprirà oggi alle 17 al centro pastorale di Santa Rufina, con una messa presieduta proprio dal vescovo.



