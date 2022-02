Fara Sabina, guerra in Ucraina: FaraMerita chiede un consiglio straordinario sul tema

RIETI - Guerra in Ucraina, la minoranza consiliare di FaraMerita chiede un Consiglio comunale straordinario a Fara Sabina. “La grave escalation verificatasi negli ultimi giorni e soprattutto nelle ultime ore in Ucraina ha ripercussioni anche sul nostro Paese – si legge nell’istanza depositata dall’opposizione guidata da Vincenzo Mazzeo e composta da Lara Scipioni e Franco Cipriani – Considerato che il nostro gruppo ripudia la guerra, in tutte le sue manifestazioni, ripudia l’uso delle armi e qualsiasi forma di violenza verso altri esseri umani, chiediamo la convocazione del Consiglio comunale con all’ordine del giorno: la grave situazione in Ucraina, posizione dei singoli gruppi consiliari in merito alla stessa. Al termine del suddetto Consiglio chiediamo che venga redatto un documento condiviso, con quanto discusso dall’ assise. Chiediamo – concludono i consiglieri - altresì che il dibattito sia aperto a tutti i cittadini, alle associazioni a sindacati e ai rappresentanti delle varie forze politiche”.