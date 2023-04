Gol 117 in B per Federico Dionisi: preso Caputo, ora nel mirino c'è Tavano

Sabato 22 Aprile 2023, 16:56







RIETI - Federico Dionisi ritrova il gol dopo sei mesi, ma contro il Como, l'Ascoli non va oltre il pareggio (1-1 gol di Cerri su rigore al 91').

Nonostante la lunga astinenza, per l'attaccante originario di Cantalice, quello di oggi 22 aprile è un gol speciale perché arriva a quota 117 in serie B, stacca niente di meno che Dario Hubner, aggancia Ciccio Caputo al settimo posto assoluto e mette nel mirino Ciccio Tavano, ora a -2.

Sul podio di questa classifica c'è Stefan Schwoch che comanda con 135 gol, alle sue spalle Daniele Cacia (134) e poi l'Airone Andrea Caracciolo (132).