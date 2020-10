Giornate Fai, escursioni sicure nei borghi di Pennadomo e Buonanotte

"Per le giornate del Fai di quest’anno, in programma oggi e domani, e nel prossimo weekend del 24 e 25, la Delegazione di Lanciano-Sangro Aventino mette un po’ da parte i grandi monumenti e punta a svelare a un pubblico più ampio la suggestione di borghi dove la natura e la mano dell'uomo hanno stretto un patto in omaggio alla bellezza e al rispetto dei luoghi. Così saranno le suggestive località di Pennadomo e Buonanotte i protagonisti degli appuntamenti, con numerosi percorsi, diversificati e per tutti i gusti, costruiti privilegiando gli spazi all’aperto, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid". Parla la presidente della Delegazione, Ersilia Caporale, che, con i suoi collaboratori, ha messo a punto una gamma di itinerari davvero accattivanti, attraverso lo slogan “lo spettacolo è qui, dietro casa, non cercatelo altrove”. In realtà, è spettacolare la vista delle lame di roccia che svettano superbe sui tetti di Pennadomo, paradiso dei free climber e scenario naturale stupendo. E a Buonanotte, arte, natura e architettura si fondono in un unicum che intreccia passato e presente. "Le nostre proposte per le giornate Fai – aggiunge la Caporale - onorano una promessa: rendere protagonista un territorio scrigno di autentiche meraviglie e sconosciuto ai più. Bellezze inimmaginabili sono ignorate o sottovalutate pur essendo accanto a noi e non c’è occasione migliore dei nostri appuntamenti annuali per proporle al grande pubblico". Per condurre le visite in massima sicurezza, è necessario prenotarsi a lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it o telefonare al numero 3205658635, oppure online sul sito www.giornatefai.it scegliendo il giorno e l’orario preferiti tra quelli disponibili, senza dimenticare di versare il contributo in favore del FAI. Sono proposti vari itinerari sia nei borghi che naturistici, in più l’apertura delle Gole e annesse Cascate, luoghi spettacolari, ma generalmente non fruibili dal grande pubblico. "Questo grazie – dice la Caporale -, oltre all’impegno dei volontari Fai, anche alla disponibilità dei sindaci, Domenico D’Angelo e Nicola Di Fabrizio". A Pennadomo, questi gli itinerari: “La via del Pane e lo scenario di Pietra”; “La liscia di Santa Maria e la Croce”; “La liscia del Mulino e del Resegone”; “Le Gole e la cascata della Gran Giara”; “Quel ramo del lago di Pennadomo”. A Buonanotte, oggi chiamata Montebello sul Sangro, gli itinerari saranno: “Buonanotte contemporanea” e “Percorso loop natura”. Saranno anche organizzati gruppi per la raccolta dello Zafferano.

