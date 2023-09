Il presidente emerito Giorgio Napolitano fu il primo esponente della sinistra a partecipare a Rieti alla Festa del Secolo. Correva l'anno 1995

RIETI - C'è una data che i reatini ricordano e che lega alla città la figura del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso questa sera a Roma all'età di 98 anni. E' il 1995, l'anno in cui Napolitano intervenne a un dibattito allestito nell'ambito della Festa del Secolo, la kermesse politica del quotidiano di Alleanza nazionale organizzata nell'area dell'ex Zuccherificio di viale Maraini per venti anni (l'ultima edizione c'è stata nel 2008) da Guglielmo Rositani, all'epoca deputato in carica.

Una partecipazione legata al ruolo che Napolitano rivestiva in quel momento, e cioè di presidente della commissione parlamentare incaricata di varare la riforma del sistema radiotelevisivo, dibattito al quale partecipò anche Rositani che in seno alla Rai aveva già ricoperto il ruolo di componente del collegio dei revisori dei conti, prima di diventare successivamente membro del Consiglio di amministrazione.

Ma la presenza sul palco del presidente Napolitano rappresentò soprattutto un momento storico per il mondo della politica perchè vide un esponente comunista di rango partecipare, per la prima volta e da protagonista, a una manifestazione organizzata dalla destra.

Un evento che registrò nell'ex Zuccherificio la presenza di molti inviati della stampa nazionale, scritta e televisiva, con servizi giornalistici che proseguirono anche nei giorni successivi.

Napolitano fece anche da apripista ad altri esponenti della sinistra che nelle edizioni successive presero parte alla Festa del Secolo, a partire da Sandro Curzi, il padre del Tg3, poi eletto anche nel consiglio di amministrazione della Rai.