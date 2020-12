Fara Sabina, firmato l'accordo tra Agenzia del Demanio e Comune per il rilancio dell'ex Cri farense

RIETI - Firmato l'accordo tra l’Agenzia del Demanio e Comune di Fara Sabina per la riqualificazione dell'ex preventorio della Croce Rossa.

Il percorso con il Demanio era iniziato nel 2016 e oggi prende forma dando vita, come spiegano dall'Agenzia del Demanio "a una collaborazione istituzionale volta a sviluppare una operazione di valorizzazione dell’immobile di proprietà dello Stato denominato Complesso Ex Croce Rossa Italiana (C.R.I.) e consentirne il recupero e la riqualificazione, nel rispetto dei suoi caratteri storici ed architettonici. L’Agenzia - si legge in una nota - assicurerà il proprio supporto specialistico per l’affidamento e l’acquisizione di indagini tecniche e di fattibilità, mentre il Comune si farà carico di attivare strumenti di semplificazione e accelerazione amministrativa utili a determinare la variazione dello strumento urbanistico".

© RIPRODUZIONE RISERVATA