Un hub culturale all'ex Croce Rossa di Fara Sabina, il progetto presentato a Berlino

RIETI - Un hub della cultura all' ex preventorio della Croce Rossa di Fara Sabina. La proposta è dell'Agenzia del Demanio che presenterà il progetto, già in fase avanzata di studio, all’International Hotel Investment Forum di Berlino (IHIF), fiera internazionale dedicata all’industria dell’ospitalità, in programma dal 3 al 5 maggio nella capitale tedesca.