Fiera di Santa Barbara: ecco le modifiche alla viabilità per il 3 e 4 dicembre

RIETI - La Polizia Municipale del Comune di Rieti comunica le modifiche alla viabilità in occasione del ritorno della Fiera di Santa Barbara, il 3 e 4 dicembre.

Saranno chiuse al traffico veicolare con divieto di sosta con rimozione, dalle ore 6 del 3 dicembre alle ore 24 del 4 dicembre, le seguenti vie:

Viale Maraini – tratto da via Porrara a Piazza Melvin Jones

Via Chiesa Nuova – tratto da Piazza Melvin Jones a Via Molino della Salce

Via Molino della Salce – tratto da via Chiesa Nuova a Via F.lli Cervi

Via Don G. Olivieri – tratto da via Tancia a Via Cottanello

Fiera di Santa Barbara: ordinanza di sospensione dei mercati di Piazza Angelucci e Via de Juliis per i giorni 3 e 4 dicembre.

Il Comune di Rieti ha emesso l’ordinanza per la sospensione delle attività dei mercati settimanali di Piazza Angelucci, compresi i produttori della piazzetta adiacente, e Via de Juliis nei giorni della Fiera di Santa Barbara, 3 e 4 dicembre 2021.

L’ordinanza è disponibile sul sito del Comune di Rieti al seguente link:

https://www.comune.rieti.it/article/21/12/fiera-di-santa-barbara-ordinanza-di-sospensione-dei-mercati-di-piazza-angelucci-e-de