Iniziata la Fiera mondiale del peperoncino. Record di presenze in centro. Foto

RIETI – Si alza il sipario sulla 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, nonostante il tempo incerto, con il taglio del nastro del presidente Livio Rositani e tutte le autorità presenti, la kermesse ha finalmente preso il via.

Già dalle 10 di questa mattina, gli stand nel centro storico della città hanno aperto per dare il via all’evento internazionale che vedrà Rieti protagonista fino a domenica 5 settembre.

Convegni, mostre, musica, buon cibo e non solo sotto il colore rosso del peperoncino, una piccantezza unica per un evento mozzafiato che vedrà numerose realtà del territorio protagoniste.

Dopo il taglio del nastro, l’inaugurazione del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida della mostra su Nazareno Strampelli, ribattezzato il “Mago del grano”, 12esima edizione della Fiera dedicata proprio all’agronomo genetista Italiano.

«Sicuramente un evento quello della Fiera Mondiale del peperoncino per mettere in risalto un prodotto eccezionale - queste le parole del ministro Lollobrigida durante la visita – e riesce a mettere in risalto una cotta bella come Rieti»

«Nazareno Strampelli è un'eccellenza Italiana, permise alla nazione intera di riuscire a mangiare con i suoi esperimenti.

Questo per continuare nella sperimentazione intelligente sull'alimentazione Italiana», conclude il ministro.