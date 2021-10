Fc Rieti-Zavaglia, è rottura: l'ex direttore generale lascia la società

Giovedì 7 Ottobre 2021, 19:55

RIETI - Scossone-Rieti, si separano le strade di Franco Zavaglia e del club amarantoceleste. La notizia è arrivata questa sera, 7 ottobre, al termine di un vertice societario che ha partorito una decisione anche un po' sofferta, ma inevitabile. Zavaglia, dunque, lascia vacante il ruolo di direttore generale, ma con ogni probabilità la casella resterà vuota e tutte le operazioni di carattere tecnico passeranno nelle mani del diesse Giulio Halasz.

I fatti

Come detto, stamattina Mauro Ferretti ed Enrico De Martino - i due consiglieri del club - hanno raggiunto la segreteria dello Scopigno, laddove c'erano alcune situazioni di carattere organizzativo da verificare e da gestire. Ad attenderli, all'interno degli uffici dello stadio, l'ormai ex direttore generale Zavaglia, col quale è iniziata un'analisi piuttosto approfondita, su questi primi tre mesi di gestione societaria. Alla resa dei conti, le due parti - in maniera del tutto amichevole - dopo aver constatato una vera e propria divergenza di vedute, hanno convenuto di concludere anzitempo il rapporto professionale, pur conservando un rapporto umano che dura ormai da diversi anni. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo all'edizione cartacea de Il Messaggero, in edicola domattina