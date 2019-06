© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa con "nulla di fatto" l'incontro tenutosi poco prima di pranzo a Roma, tra il presidente del Rieti, Riccardo Curci ed i due imprenditori laziali che avevano manifestato serio interesse nell'acquisizione del club amarantoceleste, a poche ore dalla scadenza dei termini per presentare l'iscrizione al prossimo campionato di serie C.Il banco è saltato nuovamente, l'intesa economica non è stata trovata anche stavolta e Curci sta tornando indietro con un pugno di mosche in mano.A questo punto bisogna capire che piega può prendere la questione, se Curci per "amor di Patria" anticiperà il quantum nella speranza di riavvicinarsi a qualcuno di quegli imprenditori che nei giorni scorsi gli avevano promesso sostegno solo a pregresso sistemato o se, invece, si opterà per la soluzione più dolorosa, quella per la quale i tifosi sui social da qualche ora si stanno preparando: la rinuncia al titolo professionistico e la ripartenza dal basso.