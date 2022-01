Fc Rieti, torna l'incubo-Covid: diversi casi di positività. Il club: «Chiesto il rinvio per domenica»

RIETI - L'incubo Covid-19 torna a fare capolino dalle parti dello "Scopigno" dove, a poco più di un anno di distanza dagli ultimi casi che hanno costretto la squadra a rimandare diverse gare, sembra manifestarsi una situazione identica. Domani, 4 gennaio, era prevista la ripresa degli allenamenti ma la società aveva chiesto, preventivamente, ai giocatori, di sottoporsi privatamente a dei tamponi rapidi o, chi ne avesse avuto la possibilità, molecolari per poter rientrare a Rieti in sicurezza. Ma a quando pare, dai referti arrivati in giornata allo stadio, i casi di positività riscontrati sono stati diversi (sarebbero 4 atleti e 2 dello staff), una situazione che indotto, inevitabilmente, il club a diramare una nota nella quale si chiede addirittura il rinvio del match in programma domenica contro il Montespaccato.

La nota

Eccola la nota: "La società FC Rieti comunica che dai tamponi effettuati prima della ripresa degli allenamenti è emersa la positività al Covid-19 di diversi componenti del gruppo squadra, ora posti in isolamento. Per tale motivo è stata inoltrata alla Lega Nazionale Dilettanti una richiesta ufficiale per poter rinviare la partita in calendario domenica 9 gennaio contro il Montespaccato".