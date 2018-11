RIETI - Si spacciano per poliziotti in borghese e riescono a rubarle i risparmi che aveva in casa: qualche migliaio di euro imìn contanti.



Una signora di 76 anni, residente in località Collacchi, nel comune di Fara Sabina, questa mattina è stata raggirata da due uomini, italiani sui 35 anni, che fingendo che nella zona stessero facendo dei furti e chiedendo alla donna di verificare che i suoi averi non fossero stati trafugati, sono riusciti a entrare in possesso dei suoi soldi.



Fuggendo poi a bordo di un'auto di colore scuro. La signora, appena resasi conto dell'accaduto ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Fara Sabina.