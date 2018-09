di Raffaella Di Claudio

RIETI - Sciopero al polo didattico di Passo Corese. Gli studenti dell’istituto superiore “Aldo Moro”, oggi 20 settembre, hanno disertato le lezioni in segno di protesta.



«Siamo rimasti fuori dai cancelli – spiegano alcuni alunni – per manifestare il nostro malcontento rispetto ai problemi che, ormai da tre anni, riguardano la nostra scuola. A peggiorare la situazione c’è anche l’impossibilità di utilizzare la palestra, resa inagibile da un violento temporale. Non va meglio con le aule. Anche quest’anno ci sono tre o quattro classi che non hanno un’aula dove studiare e sono costrette ad appoggiarsi nei laboratori, rendendoli inutilizzabili. Rispetto alla nuova struttura che dovrebbe ospitare le classi senza aula, non sappiamo ancora nulla. Alcuni studenti continuano ad andare nella succursale allestita nei locali della parrocchia Santa Croce, ma restano senza collocazione altre classi».

