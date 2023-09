Erika Furlani, proposta di matrimonio romantica. Il video su instagram

RIETI - Nessun salto da record e nessuna migliore prestazione per la saltatrice in alto delle Fiamme Oro, Erika Furlani. Il grande gesto atletico è stato compiuto dal reatino Stefano Bruno, che si è inginocchiato ai piedi della giovane per chiedere la sua mano come sposa.



Il post comparso su Instagram (vedi) ha spopolato tra i reatini e non solo, Stefano è sempre presente nelle gare di Erika e del talentuoso fratello Mattia. I due giovani hanno coronato il sogno di qualsiasi giovane coppia, una proposta romantica con un abbraccio finale che esprime tutta la felicità di Erika Furlani.

Il video postato su Instagram accompagnato da una descrizione romantica della saltatrice reatina.

«Dalla prima volta che ti ho visto mi hai guardata come se sapessi tutto di me.

Mi hanno colpito i tuoi modi e le tue attenzioni verso di me, che hanno messo subito in risalto la tua persona. Mi hai stravolto, così tanto da mandarmi in tilt. Sei l'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Così perfetto in tutto senza nessuna imperfezione. Hai preso il mio cuore, te ne sei preso cura ogni giorno e ci hai messo del tuo per farlo crescere. Ho un cuore pieno d'amore che ti darò ogni giorno della mia vita, la mia risposta è si. Perché la fine del mondo per me sei te. La mia anima gemella».