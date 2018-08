di Renato Leti

RIETI – La quarta amichevole pre-campionato della Valle del Tevere sul campo del Monterosi, prevista inizialmente in orario pomeridiano, si riduce in effetti ad un allenamento congiunto tra le due squadre svolto in mattinata: al termine dei 90 minuti di gioco sono i viterbesi ad imporsi per 4-1 ma gli ospiti sottolineano che almeno due reti sono state realizzate dai padroni di casa in netto fuorigioco. Nota positiva tra le fila della Valle del Tevere è sicuramente il rientro in squadra di Giuseppe Danieli, fermo nelle precedenti amichevoli per problemi fisici: il bomber di Sant’Oreste realizza anche il gol dei biancoblù.



I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«Il punteggio finale è viziato da almeno due reti del Monterosi in cui c’erano altrettante clamorose posizioni di fuorigioco. Purtroppo queste partite dovrebbero essere dirette da una terna ufficiale e non condizionate da decisioni “di casa”. Comunque per noi è stato un buon allenamento e la squadra si è mossa bene, anche se l’ingiusto punteggio ha creato un po’ di nervosismo e deconcentrazione».



IL TABELLINO

Monterosi : Frasca, Giannetti, Rasi, Pisanu, Valentini, Messina, Barbato, Manoni, Nohman, Gagliardi, Abreu. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche Chingari, Leopardi, Gasperini, Sabatini, Piro, Gerevini, Alonzi, Mastrantonio, Palombi, Francescangeli, Donnola. All. Mariotti.

Valle del Tevere : Aniello, F.Bianchi, Renelli, Fiorentini, Passiatore, Paletta, Gomez, Grizzi, Hrustic, Jammeh, Giurato. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche De Vellis, Nocelli, Nardi, Fusaroli, Galanti, Montagno, Manga, Mamarang, Danieli. All. Scaricamazza.

Reti : 12’ pt e 38’ pt rig. Nohman, 24’ pt Abreu, 2’ st Danieli, 28’ st Sabatini

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



