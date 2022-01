Cantalice a Tivoli, al Gudini il derby Bf Sport-Poggio Mirteto, rinviata causa Covid Passo Corese-Amatrice

RIETI - Il calcio regionale di Eccellenza e Promozione non stenta a fermarsi anche se lo stop sembra imminente data la situazione contagi in costante crescita. Nei due gironi B sono 5 le gare rinviate in Eccellenza mentre 3 in Promozione.

Nel massimo campionato regionale prende il via la seconda giornata di ritorno del Cantalice. Dopo lo stop che perdura ormai dal 23 dicembre - dalla sconfitta 0-1 col Centro Sportivo Primavera (18) - i reatini non sono scesi in campo per prima di ritorno del 6 gennaio contro la Pro Calcio Tor Sapienza (21): match rinviato su richiesta del club romano. Domani alle 11 i biancorossi si presentano sul campo della corazzata Tivoli(43), arbitro Nuccetelli di Roma 2. Match difficile contro la pretendente al salto in serie D.

In Promozione termina il girone di andata: rimandato il derby tra Passo Corese (28) e Amatrice (20) per positività riportante in entrambi i gruppi squadra. Giocano invece Bf Sport (23) e Poggio Mirteto (22) nel derby che si giocherà al Gudini domani alle 11, arbitro Elia di Ostia Lido. Le due compagini si sono già incontrate in Coppa il 26 settembre scorso: terminó con la vittoria dei gialloneri per 3-2. I gialloneri occupano ora la quarta posizione del girone con una gara in meno mentre i mirtensi la settima.