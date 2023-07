Rieti, spaccio di droga: un arrestato e un denunciato dai carabinieri

Martedì 11 Luglio 2023, 11:30







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno arrestato in flagranza di reato un sessantenne, e denunciato in stato di libertà un cinquantenne, entrambi originari del luogo, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della tarda serata, durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare i due, già noti alle forze dell’ordine.

Nell’abitazione del sessantenne i Carabinieri hanno trovato e posto sotto sequestro 10 grammi di cocaina, 5 grammi di eroina, 17 grammi di hashish, già suddivisa in dosi, nonché 20 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle droghe. Sono stati posti sotto sequestro anche 1.900 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A casa del cinquantenne è stato rinvenuto, invece, un grammo di eroina, suddiviso in due dosi.

La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. di Roma per le analisi volte a verificare la quantità di principio attivo presente nelle sostanze.

Dopo il fotosegnalamento, il sessantenne è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, mentre il cinquantenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti.