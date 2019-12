Ultimo aggiornamento: 18:08

RIETI - Una donna è stata investita da un treno alla stazione di Marmore, lungo la linea ferroviaria Terni-Rieti-L'Aquila. Sul posto vigili del fuoco di Terni, carabinieri e personale del 118.Non si conoscono al momento le generalità della donna investita, né le sue condizioni, sembra però trattarsi di un'anziana.La linea ferroviaria è al momento chiusa. La donna investita è una signora di 89 anni, ospite di una casa di riposo della zona. Stava camminando lungo i binari della tratta Rieti-Terni, a una distanza di circa 200 metri dalla stazione di Marmore. Non si è ancora capito se la donna sia stata colpita dal treno o sia caduta per lo spostamento d'aria. Il suo recupero non è stato facle, per la natura impervia di quel tratto di strada ferrata.Soccorsa dal personale del 118 è stata ora trasportata all'ospedale civile di Terni. La circolazione ferroviaria è stata al momento ripristinata, dopo la sospensione di oltre un'ora. L'anziana donna è stata ricoverata in codice rosso, ma non sembre in pericolo di vita.