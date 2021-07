Tutto pronto a Contigliano Alta per il concerto in memoria del Maestro Cinzia Damiani

Giovedì 22 Luglio 2021, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 18:00

RIETI - Un appuntamento musicale per ricordare il Maestro Cinzia Damiani, la celebre Fiduciaria del Direttore del Conservatorio di Santa Cecilia per la sede di Villa Battistini scomparsa improvvisamente lo scorso 16 luglio. Domani, venerdì 23 luglio, alle 18:30, in piazza XX Settembre a Contigliano Alta, il Comune di Contigliano invita tutta la cittadinanza all'Ensemble di Ottoni offerto dal Conservatorio di Santa Cecilia di Roma - sede di Villa Battistini di Contigliano-Collebaccaro e diretto dai Maestri Francesco Del Monte e Roberto Antinolfi.

L'evento proporrà un viaggio musicale dal '500 alle colonne sonore da film del '900 e rappresenterà non solo un' occasione d'arte, ma anche un importante momento per celebrare il Maestro Damiani e continuare a portare avanti il suo obiettivo di legare nel profondo il Conservatorio di Santa Cecilia ai territori di Contigliano e del Reatino.

«Con Cinzia perdiamo competenza, passione, capacità di visione - ha dichiarato il Comune di Contigliano in una nota diffusa sulla propria pagina Facebook nei giorni scorsi - Con lei avevamo iniziato ad immaginare e lavorare, per legare più in profondità il nostro territorio alla grande istituzione musicale a cui apparteneva. Proseguiremo col suo entusiasmo e con la certezza che il Conservatorio di Santa Cecilia renda più forte e radicata la sua presenza qui e ancor più rilevante la proposta educativa, artistica, culturale, che così autorevolmente rappresenta nel mondo. L'evento in programma venerdì sarà una prima occasione di fare memoria-viva: per avere ancora e sempre con noi Cinzia, che a Contigliano Alta volle inaugurare l'anno accademico 2019-2020 con un concerto indimenticabile, grazie al quale si sono aperte prospettive inedite di musica nel territorio».