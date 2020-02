TERZO QUARTO

RIETI - Nella "Notte di Kobe", Rieti cercherà di staccare Scafati e riscattare la brutta prova di Biella.Al 7’: Nel momento in cui la Zeus si riavvicina, Scafati lancia la tripla e per Rieti si fa dura riprendere la Givova. La Zeus fatica dall’arco, Luposor invece trova fallo e canestro. Reazione reatina affidata a Stefanelli, ma Scafati conduce 55-62.Al 3’: Al via la ripresa, parte bene la Zeus: Vildera recupera un rimbalzo chiave e Rieti torna in attacco con Cannon, che non fallisce. Scafati torna a far male dall’arco, Cannon e Stefanelli tengono in vita la Npc costretta ancora ad inseguire: siamo sul 48-56.Al 10’: Scafati è micidiale dall’arco, polemiche su l’arbitraggio che non sta sanzionando alcune situazioni e il pubblico si sta surriscaldando. Luposor va in lunetta e fa 2/2, segna anche Frizier e la Givova sul +13. Accorcia le distanze la Zeus, ma sta concedendo troppo in difesa e Scafati così sta avendo la meglio: il primo tempo termina 41-51.Al 7’: Due triple di Tommasini e Rossi chiama time out. Prova a prendete le distanze Scafati, che vola sul +7, la Zeus accorcia con Filoni, ma continua la vendetta dell’ex Tommasini, per lui un’altra tripla. Scafati tocca la doppia cifra di vantaggio, risponde Filoni, siamo sul 34-45.Al 3’: Arriva la bomba di Pastore che fa esplodere il palazzo, replica Crow, squadre sempre vicinissime nel punteggio. Parziale scafatese di 4-0 e Rossi ferma il gioco. Scafati vola sul +5, Cannon tiene a galla i suoi insieme a Pastore, che con una gran giocata porta il punteggio sul 29-31.Al 10’: Si accende il duello tra Cannon e Frazier, bomba di Crow e Scafati di nuovo avanti. Entrano Nikolic e Fumagalli, bravi a farsi a trovare pronti e ripotare Rieti sul 21-22.Al 7’: Reazione di Cannon, gioca da 3 punti e Rieti che si riavvicina. Sale Scafati, il secondo fallo di Passera manda Rossato in lunetta che firma il +5. In campo Raffa, che prende il posto di Passera, altri punti per Cannon e Rieti torna sul meno 1. Grande reazione della Npc, che per la prima volta è in vantaggio, Vildera va a segno e porta Rieti sul 15-14.Al 3’: Si parte ed è subito Scafati con Fall a sbloccare la gara, di Cannon i primi punti di marca reatina. Gli ospiti tentano l’allungo, 4-0 di parziale e campani avanti 7-2, Vildera riporta i suoi sotto con 2 punti facili vicino a canestro. Siamo 4-9.1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Fornara, 98 Buccini. All. Rossi00 Markovic, 0 Portannese, 1 Tommasini, 5 Crow, 9 Luposor, 11 Spera, 18 Rossato, 20 Fall, 23 Stephens, 30 Frazier. All. PerdichizziGonella (Ge), Puccini (Ge) e Grazia (Bg)