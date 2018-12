PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti cerca continuità sul difficile campo del Rende nel turno infrasettimanale della sedicesima giornata di campionato.31'- La punizione di Maistro si infrange sulla barriera. Il numero 10 del Rieti chiedeva un tocco con il braccio non ravvisato dal direttore di gara30'- Interessante calcio di punizione per il Rieti, se lo guadagna Vasileiou al limite dell'area. Occhio al destro di Maistro26'- A terra un uomo del Rende all'interno dell'area di rigore, si tratta di Maddaloni. Proteste dei padroni di casa che chiedevano una sanzione per l'attaccante reatino22'- Pochissimi sussulti in questo avvio di gara. Maistro e Vasileiou stanno comunque creando grattacapi alla retroguardia del Rende17'- Con il passare dei minuti il Rieti si fa più propositivo in avanti. La partita rimane comunque piuttosto equilibrata e spezzettata11'- Partita equilibrata in questo avvio. Il Rieti sembra tenere il campo con personalità. Amarantoceleste che hanno avuto una buona chance con Gondo6'- Prima chance per il Rende, sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Rossini con il pallone alto sopra la traversa1'- Iniziata la gara. Rende in completo arancione, Rieti con maglia amrantoceleste e calzoncino biancoSavelloni, Viteritti, Cipolla, Vivacqua, Rossini, Germinio, Blaze, Laaribi, Awua, Maddaloni, Calvanese. All. ModestoCosta, Delli Carri, Gualtieri, Gallifuoco, Dabo, Konate, Palma, Diarra, Maistro, Vasileiou, Gondo. All. ChéuClerico di Torino (Palermo-Gregorio)Chéu conferma in toto la formazione che aveva battuto la Paganese sabato allo Scopigno, con Gallifuoco ancora centrale insieme a Gualtieri e Delli Carri con Dabo sugli esterni. In porta ancora Costa, mentre i tre di centrocampo saranno Palma (ancora capitano), Konate e Diarra. Gondo unica punta supportato da Maistro e Vasileiou. Confermata anche la formazione del Rende pronosticata alla vigilia, con Modesto che dovrebbe schierare un 3-4-3.