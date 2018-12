TERZO QUARTO

RIETI - Caccia alla vittoria che vale doppio per la Zeus Energy Rieti che scende in campo ad Agrigento. I reatini si scontrano con la squadra allenata da coach Franco Ciani, che negli ultimi 3 incontri hanno sempre vinto contro i reatini. Con un successo in quest’ultima gara del 2018 i reatini ipotecherebbero l’ingresso nella Final eight, andando a giocarsi la gara decisiva in casa con Treviglio la prossima settimana. Parte dalla panchina l’ex di turno, Marco evangelisti, bloccato da un infortunio. Formazione standard per Rieti.30'- Al rientro Rossi manda in campo Carenza e Casini per Conti e Gigli, mentre Ciani rimette Evangelisti. Sousa trova subito la tripla del 41-43. Rieti sbaglia in attacco e sul capovolgimento di fronte Sousa prende fallo e dalla lunetta fa 2/2 per il pareggio sul 43-43 a 2’45 dalla fine del periodo. Nikolic sbaglia un canestro facile e Agrigento trova il sorpasso prima del nuovo pareggio sul 45-45 di Nikolic che poi strappa un rimbalzo in difesa e serve Adegboye in contropiede per il nuovo sorpasso 45-47. A impattare di nuovo è Pepe da sotto, ma Nikolic allunga ancora 47-49. Cannon da sotto infila il nuovo pareggio, Carenza sbaglia la tripla dell’allungo e sull’ultima azione del quarto Bell sbaglia la tripla mandando tutti all’ultimo riposo sul 49-49.27'- Dopo il canestro Jones commette un ingenuo quarto fallo e viene richiamato in panchina. A muovere il tabellino di Rieti è di nuovo Conti da sotto per il 36-41 a 5’ dalla fine del terzo periodo. A tenere a galla i siciliani è Bell con un canestro dalla media, ma Gigli replica subito da sotto per il 38-43 e Ciani chiama time out per bloccare il tentativo di fuga di Rieti quando mancano poco più di 3’ alla fine del terzo quarto.25'- Si torna in campo con Rossi che rimanda in campo lo stesso quintetto dell’inizio, mentre Ciani manda in campo Sousa. Proprio il brasiliano infila subito in avvio la tripla del pareggio. Dall’altra parte Jones sbaglia una tripla comoda, Agrigento non ne approfitta e Rieti torna avanti con Adegboye che dalla lunetta fa 2/2 per il 33-35. Agrigento sbaglia ancora in attacco, con Bell che commette il suo terzo fallo e ancora Adegboye in penetrazione fa 33-37. I siciliani vanno in bambola e Tomasini infila altri 2 punti per un parziale di 6-0 che vale il 33-39 a 7’30 dalla fine. Agrigento si muove solo grazie ad un fallo tecnico fischiato a Jones, che consente ad Ambrosin di segnare un libero. La palla resta a Rieti che sbaglia in attacco, ma i siciliani trovano solo un canestro fortunoso a 6’ dalla fine per il 36-39.20'- Gli arbitri fischiano un fallo molto dubbio a Jones in attacco e sul capovolgimento Pepe infila la tripla del 23-25. Replica subito Conti con un’altra tripla, ma Ambrosin segna in penetrazione per il 25-28. Carenza perde palla in attacco e Cannon in tap in fa -1 (27-28) a 1’30 dalla fine quando Rossi chiama il suo secondo time out. Al rientro Conti piazza la tripla del 27-31 dando ossigeno ai suoi, ma Cannon risponde con una tripla da 8 metri per il 30-31. Gigli batte l’americano con un gancio da sotto, poi Evangelisti perde palla in attacco e si va al riposo lungo sul 30-33.17'- Agrigento muove il tabellino con un 2/2 di Fontana per il 15-21, sul quale Rossi chiama il primo time out della gara. Dopo un paio di azioni a vuoto, Agrigento trova la tripla con Pepe per il 18-21, ma replica subito Bonacini con un canestro da sotto per il 18-23 a 5’ dall’intervallo lungo. Agrigento sbaglia due triple consecutive e Jones servito da Carenza trova il canestro del 18-25. I padroni di casa tornano a segnare dalla lunetta con un 2/2 di Ambrosin per il 20-25 a 3’50 dalla fine del periodo. Sul capovolgimento di fronte Rieti commette infrazione di 24”, ma Agrigento non ne approfitta e a 3’ dalla fine commette fallo in attacco.14'- Nella seconda frazione Ciani cambia e manda in campo Evangelisti e Pepe per cercare il tiro pesante, mentre Rieti scende con Bonacini, Casini, Tomasini, Carenza e Nikolic. Il primo minuto di gioco scivola via senza canestri, poi Pepe sblocca in penetrazione a 8’30 dall’intervallo lungo. Sul capovolgimento di fronte Casini sbaglia la tripla, Agrigento perde palla e Tomasini prende fallo da Cannon e va in lunetta con 2 liberi: la guardia reatina fa 2/2 per l’11-18 a 8’ dalla fine del periodo, prima di andare in panchina per Adegboye. Ad accorciare di nuovo è Sousa in penetrazione, ma Carenza infila la tripla del 13-21 a 6’40 dalla fine.10'- A sbloccare i padroni di casa ci pensa Ambrosin con una tripla fortunosa che vale il 7-12 a 2’10. Rieti non si lascia impressionare e allunga ancora con Jones, al quale replica Cannon con un gancio da sotto per il 9-14. Rossi mischia le carte e manda in campo Bonacini e Carenza per Gigli e Adegboye. Proprio Carenza dalla lunetta allunga ancora con un 2/2 che vale il 9-16 con cui si chiude il primo quarto.6'- La Zeus si rimette subito avanti con due canestri di Conti e Gigli, con i padroni di casa che faticano a tenere il ritmo di Gigli e compagni e perdono due palle in attacco. Rieti allunga ancora con Adegboye in penetrazione e vola sul 4-10 a 4’ dal primo intervallo. Agrigento continua a sbagliare e a 3’ dalla fine Gigli sigla il 4-12.4'- Rieti parte subito forte in difesa e piazza un 4-0 con Gigli e Tomasini. Agrigento dopo un primo momento di sbandamento reagisce e impatta sul 4-4 a 6 dalla fine del primo periodo.Bell, Cannon, Ambrosin, Fontana, GuarigliaAdegboye, Tomasini, Conti, Jones, Gigli