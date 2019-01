PRIMO QUARTO

I QUINTETTI INIZIALI

COSI' IN CAMPO

Ultimo aggiornamento: 20:37

RIETI - Derby laziale per la diciannovesima giornata di serie A2, la Zeus Npc Rieti, seconda forza del torneo fa visita alla Bbc Virtus Cassino, fanalino di coda con 4 punti. Oltre 100 i tifosi reatini.3'- Si parte, la Zeus perde palla e Raucci realizza.Toscano sbaglia un piazzato, dall'altra parte ancora Raucci perfetto da tre. Gigli accorcia grazie ad una conclusione dalla media. Ancora capitan Gigli, lasciato solo, dalla media non sbaglia. Punteggio sul 5-4Sorrentino Casteluccia Pepper Hall RaucciAdegboye Tomasini Toscano Jones Gigli1 Ingrosso, 6 Castelluccia, 7 Hall, 10 Paolin, 11 De Ninno, 15 Sorrentino, 15 Bianchi, 20 Raucci, 32 Pepper, 33 Rossi. All. Vettese.5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini, 45 Adegboye, Annibaldi All. Rossi.Moretti (Pg), Raimondo (Rg), Lupelli (Lt).La formazione di coach Rossi cerca il quinto successo consecutivo, dopo la netta vittoria di Trapani, di fronte c'è una Virtus Cassino rinnovata rispetto all'andata. Ad affiancare l'ex Npc, Pepper, è arrivato Mike Hall, un veterano del campionato italiano, mentre in cabina di regia c'è l'ex Fortitudo, Sorrentino. Ne sa qualcosa la Virtus Roma, sconfitta nell'ultima gara interna proprio al Casaleno di Frosinone, alla prima di Mike Hall. Un impegno da non sottovalutare per gli uomini di Rossi, pronti a confermarsi tra le grandi del campionato, in attesa del derby romano di domani. Gigli non al top. Oltre 100 i tifosi reatini.