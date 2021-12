Lunedì 20 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Alla direzione aziendale Asl e a quella sanitaria della Asl è intanto giunta, in queste ore, una circolare del ministero della Salute che allerta l’ospedale reatino, così come tutti gli altri nosocomi del Paese, sulle misure da prendere per fronteggiare la variante Omicron che, secondo le previsioni, dovrebbe iniziare a circolare in maniera sempre più massiccia appena dopo Natale.

L'allarme. Nella circolare si legge che «la variante Omicron continua a correre in Europa e in Italia è stata individuata in 84 pazienti. Ma il numero è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. E dunque, data l’incognita del rischio dell’impatto che la variante potrebbe avere non solo sui contagi, ma soprattutto sulla pressione ospedaliera e sui servizi sanitari territoriali», il ministero della Salute ha emanato una nuova circolare in cui ha richiamato regioni, comuni, enti ministeri competenti e i diversi ordini professionali sanitari «all’osservanza e alla messa in atto di una serie di misure emergenziali al fine di garantire l’adeguata presa in carico dei pazienti affetti da Covid-19, in relazione alle specifiche necessità assistenziali».