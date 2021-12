Casi Covid nella Kienergia, derby con Real Sebastiani rinviato al 12 gennaio. I comunicati dei club

RIETI - Il derby fra il Real Sebastiani Rieti e la Kienergia Npc Rieti è stato rinviato al 12 gennaio alle 20.30 a causa delle positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra della Npc.

Il comunicato della Kienergia

La Kienergia Rieti comunica che, a seguito della confermata positività di 3 membri del gruppo Team al tampone molecolare e della conseguente disposizione di quarantena applicata dalla Ausl di Rieti, le società hanno richiesto ed ottenuto dalla FIP lo spostamento della partita in programma domani. Il derby verrà recuperato in data 12/01/2022 alle ore 20.30. Il GM, Gianluca Martini: «Da un punto di vista sportivo siamo enormemente dispiaciuti di non poter scendere in campo, è una partita che era attesa da tanti e stavamo lavorando bene venendo anche da un ottimo momento. Ma come ripetiamo da mesi, la salute è la cosa più importante e mi sento di poter dire che la nostra prudenza, il nostro scrupolo e la nostra attenzione all'aspetto sanitario hanno evitato che la situazione potesse peggiorare coinvolgendo anche altre persone. Ora ci concentriamo sulla guarigione e sulla salute dei nostri ragazzi che per noi viene sempre prima di tutto».

Il comunicato del Real Sebastiani

La RSR, vista la quarantena disposta dalla Asl di Rieti nei confronti della società Kienergia dopo i casi di positività accertati nel gruppo squadra, comunica che la gara in programma domenica 19 dicembre è da considerarsi ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Le due società sono concordi, sin d'ora, nel recuperarla mercoledì 12 gennaio alle ore 20,30, salvo diverse disposizioni della Fip.