Covid: i contagi calano sotto quota mille e trecento ma ci sono altri due decessi

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 43 nuovi soggetti positivi al test covid.

Rieti (15) – Accumoli (1) – Ascrea (2) - Borgorose (1) - Cantalupo in Sabina (3) – Casaprota (1) - Cittaducale (1) - Fara in Sabina (5) – Fiamignano (1) – Montopoli di Sabina (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Nativo (1) – Pozzaglia Sabina (2) – Scandriglia (1) – Toffia (1) – Torri in Sabina (1) - Torricella in Sabina (1) – Vacone (1).



Si registrano 81 nuovi guariti: (29) Rieti - (2) Borgorose – (2) Cantalice - (2) Casperia - (3) Cittaducale – (1) Colli sul Velino - (9) Contigliano – (1) Cottanello - (10) Fara in Sabina – (1) Fiamignano - (1) Leonessa – (1) Montasola – (2) Monte S. Giovanni in Sabina - (1) Monteleone Sabino - (2) Montopoli di Sabina – (1) Petrella Salto - (1) Poggio Bustone - (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Posta – (1) Rivodutri – (2) Stimigliano – (1) Toffia - (2) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina – (1) Vacone.



Numero tamponi eseguiti: 265.



Totale tamponi eseguiti: 375.136.



Si registrano due decessi: un uomo di 83 anni (struttura sanitaria Roma - soggetto fragile/complesso - vaccinato), una donna di 93 anni (reparto Malattie Infettive OGP Rieti – soggetto fragile – non vaccinato).



Tre positivi sono stati presi in carico dalle Asl di competenza territoriale.



Totale positivi: 1.272.