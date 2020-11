Coronavirus, martedì riapre l'infanzia di Passo Corese. «In quarantena chi a contatto con la maestra positiva»

RIETI - Domani (martedì 17 novembre) i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Passo Corese e non sono stati posti in quarantena dalla Asl di Rieti, potranno rientrare in aula.

“La Asl - ha spiegato la preside dell’istituto comprensivo Ileana Tozzi - ha contattato i genitori degli alunni della sezione dove insegna la docente risultata positiva. Domani tutti coloro che non hanno avuto contatti con l’insegnante che ha il Covid e oggi sono stati a casa per la sanificazione, possono rientrare a scuola. Però tutte le comunicazioni sui comportamenti da assumere le ha fornite la Asl direttamente ai genitori degli alunni interessati”.

