Coronavirus, maestra dell'infanzia di Passo Corese positiva, domani scuola chiusa per sanificazione

RIETI - Maestra positiva nella scuola dell’infanzia di Passo Corese. Domani il plesso di via XXI aprile sarà chiuso per sanificazione.

«Il provvedimento – ha spiegato la preside dell’istituto comprensivo, Ileana Tozzi – riguarda unicamente i bambini che frequentano il plesso di via XXI aprile, mentre i corsi dei cinque anni, che frequentano le lezioni nella sede delle elementari, potranno frequentare tranquillamente. Domani l’edificio sarà chiuso per permettere le operazioni di sanificazione. Restiamo poi in attesa di nuove disposizioni da parte della Asl».

