Coronavirus, donna romana in vacanza nel Cicolano positiva al test

RIETI - A Torano di Borgorose, una signora residente a Roma e in villeggiatura nel Cicolano è risultata positiva Covid.

«La donna - fa sapere il sindaco Mariano Calisse - è stata ricoverata all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove si trova attualmente, per un’altra patologia e non presenta alcun sintomo. Con il Sisp di Rieti stiamo contattando i familiari che già sono in isolamento per sottoporli a tampone nel più breve tempo. Stiamo calmi e rispettiamo le regole», chiude Calisse.

