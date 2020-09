Coronavirus: nessun nuovo positivo e 5 guariti. Tre sintomatici tra i soggetti in sorveglianza domiciliare

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



158 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 3.



28 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano ulteriori 5 guariti: si tratta di una donna di 38 anni di Rieti, un uomo di 68 anni di Castel Nuovo di Farfa, un ragazzo di 17 anni di Forano, un uomo di 56 anni di Poggio Mirteto e un uomo di 47 annidi Rieti.



Totale positivi in provincia di Rieti: 44



Nelle ultime 24 ore, presso il drive-in della Asl di Rieti, sono stati eseguiti 56 tamponi oro-nasofaringei.



