Coronavirus: i contagi salgono ancora, 46 nuovi casi a fronte di 29 guariti ma non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 46 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (27) – Borgo Velino (1) – Borgorose (3) – Collalto Sabino (4) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (1) – Frasso Sabino (1) – Mompeo (1) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (2) – Poggio Mirteto (2) – Stimigliano (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 29 nuovi guariti: (10) Rieti – (1) Antrodoco – (2) Belmonte in Sabina – (6) Borgorose – (3) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (2) Monte S. Giovanni – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Nativo – (1) Toffia.

Numero tamponi eseguiti: 575 Numero totale tamponi eseguiti: 60.586.

Totale positivi in provincia di Rieti: 820

Ultimo aggiornamento: 14:20

